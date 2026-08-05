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مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية.. الذهب والفضة يحلقان
اقتصاد
2026-08-05 | 09:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
سجلت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً، متجاوزة حاجز 4200 دولار للأونصة في العقود الآجلة، فيما صعدت أسعار الفضة إلى نحو 62 دولاراً للأونصة.
ويأتي هذا الارتفاع بدعم من تراجع توقعات الأسواق بشأن إقدام مجلس
الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القريبة، إذ انخفضت احتمالات الرفع في أيلول المقبل إلى نحو 57% مقارنة بـ67% في اليوم السابق.
وفي المقابل، عزز التقدم في مفاوضات إعادة فتح
مضيق هرمز
توقعات تراجع التضخم، بعد إعلان
قطر
إعداد مقترح مؤقت، بالتزامن مع إشارات من
واشنطن
وطهران إلى إحراز تقدم، ما أسهم في انخفاض أسعار النفط.
من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في
نيويورك
جون وليامز
إن التضخم يواصل التراجع تدريجياً، مؤكداً في الوقت نفسه أن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
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