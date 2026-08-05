مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية.. الذهب والفضة يحلقان

ويأتي هذا الارتفاع بدعم من تراجع توقعات الأسواق بشأن إقدام مجلس الأميركي على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القريبة، إذ انخفضت احتمالات الرفع في أيلول المقبل إلى نحو 57% مقارنة بـ67% في اليوم السابق.وفي المقابل، عزز التقدم في مفاوضات إعادة فتح توقعات تراجع التضخم، بعد إعلان إعداد مقترح مؤقت، بالتزامن مع إشارات من وطهران إلى إحراز تقدم، ما أسهم في انخفاض أسعار النفط.من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في إن التضخم يواصل التراجع تدريجياً، مؤكداً في الوقت نفسه أن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.