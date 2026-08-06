قفزة جديدة بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 890 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 886 ألفاً.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 920 ألفاً و930 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 890 ألفاً و900 ألف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.