أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

وبحلول الساعة 09:34 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر المقبل (Comex) بنسبة 0.24% إلى 4315.40 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.23% إلى 4256.59 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وانخفض عائد ⁠سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، وتعرض مؤشر الدولار لضغوط. ويؤدي تراجع العملة الأمريكية إلى انخفاض أسعار السلع المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وقال مصدر إيراني ومسؤولان من المنطقة لوكالة "رويترز" إن اتفاقا مقترحا بين وسلطنة للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بين إيران والولايات المتحدة من شأنه أن يمنح السيطرة على السفن التي تدخل عبر ، وهو ما قد يكون أحد أكبر التنازلاتالمقدمة لإيران حتى الآن.وأدى التفاؤل المتزايد ‌بشأن انتهاء ⁠الصراع مع إيران إلى تراجع توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر 2026 إلى 55% من 67% قبل يومين.