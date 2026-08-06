وصول دفعة بقيمة 500 مليون من الدولار النقدي إلى العراق

وقال المصدر للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى وبقيمة 500 مليون دولار".وأضاف أن "المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات المتعلقة بالمسافرين والحوالات الخارجية بموافقة البنك المركزي العراقي".