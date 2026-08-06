أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن إمدادات الخليج ووضع هرمز

وارتفعت العقود الآجلة لخام " " بنسبة 2.69% إلى 81.59 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.18% إلى 76.86 دولار للبرميل.وقال محللون إن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع أي اتفاق محتمل بين ومسقط، وسط شكوك بشأن استمراريته في ظل تجارب سابقة لم تصمد طويلا.وأعلنت التوصل إلى تفاهم مع بشأن مسار ملاحي عبر ، مع استمرار العمل على صياغة إعلان مشترك.ويأتي ذلك في ظل الأهمية الاستراتيجية للمضيق، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.وفي تطورات أمن الإمدادات، أفادت مصادر بأن إيران حذرت دول من استهداف منشآت الطاقة في المنطقة في حال تعرضها لهجوم أمريكي جديد، بينما أعلنت جماعة الحوثيين تنفيذ هجمات صاروخية على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر وخليج عدن، دون صدور تأكيدات سعودية رسمية بشأنهما.