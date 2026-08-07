النفط يواصل الارتفاع مع تصاعد التوترات في هرمز

وارتفعت 99 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 83.48 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 85 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 78.84 دولاراً.وارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل عند التسوية، وتراجعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع مع تزايد احتمالات التوصل إلى حل للصراع الدائر، لكن القياسي اخترق حاجز 80 دولارا في الجلسة الماضية بعد انخفاضه إلى ما دون هذا المستوى للمرة الأولى منذ 13 حزيران.