اسعار الذهب ترتفع

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات ‌المتحدة بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر كانون الاول المقبل (Comex) بنسبة 1.02% إلى 4343.20 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.18% إلى 4289.62 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أسابيع أمس الخميس. وارتفعت الأسعار بما يتجاوز 5% منذ بداية الأسبوع.وقال ⁠مات المحلل البارز لدى "ستون إكس" إن الآمال في انتهاء حرب الشرق الأوسط أدت إلى انخفاض توقعات التضخم، مما سمح للذهب بالارتفاع من مستوى استقرار دام لعدة أسابيع فوق 4000 دولار.وكان الرئيس الأمريكي قد قال للصحفيين إنه يعتقد أن الحرب مع ستنتهي قريبا، وأشار إلى أن القوات المسلحة تواجه مشكلات في إمدادات بعض الأسلحة وتتجه أسعار النفط نحو تكبد خسارة أسبوعية.ويساعد انخفاض أسعار الطاقة على تهدئة المخاوف بشأن التضخم وتقليص التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويعد ‌الذهب ⁠وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.