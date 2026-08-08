الدولار ينخفض اليوم.. الأسعار مقاربة لـ 150 الفا

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات الصباحية لليوم السبت.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 152,500 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 151,500 دينار مقابل 100 دولار.

