الحروب تهدد سوق الديزل العالمي بأزمة شتوية

وتبدو أوروبا الأكثر عرضة لنقص الإمدادات، في ظل محدودية قدراتها على التكرير واعتمادها الكبير على الواردات، فيما تراجعت مخزونات الأوروبية بنحو 30% منذ نهاية آذار الماضي إلى مستويات أدنى من متوسطاتها الموسمية.وارتفع سعر الديزل الأوروبي بنحو 40% منذ 18 حزيران، مقارنة بزيادة بلغت نحو 5% لخام ، ما يهدد بزيادة تكاليف النقل والصناعة والتدفئة ورفع معدلات التضخم.وتسببت الاضطرابات في والأضرار التي لحقت بمصافي ، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على منشآت روسية، في تقييد صادرات مناطق كانت تستحوذ مجتمعة على نحو ثلث صادرات الديزل العالمية العام الماضي.ويحذر محللون من أن مصافي التكرير في وآسيا قد تقلص صادراتها خلال الأشهر المقبلة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، ما يزيد الضغوط على الأسواق الأوروبية والأفريقية وأميركا اللاتينية.