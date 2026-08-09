أسعار الذهب في أسواق بغداد

وفقاً لمراسلينا في أسواق الجملة بشارع النهر في ، سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 937 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 933 ألف دينار، وهي الأسعار نفسها المسجلة يوم أمس السبت.وفيما يخص الذهب المحلي، بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 907 آلاف دينار، لسعر البيع، وسجل سعر الشراء 903 آلاف دينار.أما في محال الصاغة والأسواق التجارية، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 940 ألفاً و950 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 910 آلاف و920 ألف دينار.