ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.09% إلى 78.25 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 0.20% إلى 83.72 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من 7% ⁠الأسبوع الماضي، وسط آمال بأن وعمان اقتربتا من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح ، الذي كان يمر من خلاله خمس نفط العالم قبل الحرب.وفي حين قالت إيران يوم الأحد إن الاتفاق مع وصل إلى "المراحل النهائية"، جددت القول إن الممر المائي لن يعاد فتحه إلا بعد أن تفي بشروط أخرى، منها دفع تعويضات لإيران عن هجماتها واسعة النطاق.