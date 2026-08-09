العراق يتحرك نحو الخزانة الأميركية لاقتراض 2 مليار دولار

وقال البعيجي لـ ، ان "الحكومة أرسلت الى قانون الاقتراض"، مبينا ان "القانون سوف يكمل خلال الأسبوع القادم".وأضاف ان "لدى الحكومة اقتراض بنحو 2 مليار دولار من الأميركية".