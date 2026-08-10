برنت يتجاوز 86 دولاراً للمرة الأولى منذ بداية آب

وارتفعت لشهر تشرين الأول بنسبة 2.99% إلى 86.05 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب الوسيط لشهر أيلول بنسبة 3.08% إلى 80.59 دولاراً.ويأتي ارتفاع الأسعار وسط مخاوف بشأن إمدادات النفط في الشرق الأوسط، على خلفية التوترات الجيوسياسية وتعطل حركة الملاحة عبر ، إلى جانب تداعيات الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية في .