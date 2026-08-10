لبنان يبحث الترتيبات المتعلقة بمرور النفط العراقي عبر البلاد

بحث اللبناني ، في اجتماع وزاري ترأسه اليوم الاثنين، متابعة التحضيرات للترتيبات المرتقبة المتعلقة بعبور النفط العراقي عبر .

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة والمياه جو الصدي والداخلية والبلديات العميد والأشغال العامة والنقل فايز رسامني والمدير العام للأمن العام اللواء ، للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي، بحسب بيان صادر عن رئاسة

وتم البحث خلال الاجتماع "في جهوزية مختلف القطاعات والإدارات المعنية، في ضوء الدور المرتقب للبنان، في المرحلة الأولى، كمركز لتخزين النفط وإعادة تصديره".



وتناول البحث "الحاجات اللوجستية والبنى التحتية اللازمة، لا سيما تأهيل عدد من الطرق لتسهيل حركة الصهاريج، ورفع جهوزية المعابر الحدودية لاستيعاب الحركة المتوقعة، إلى جانب تنظيم حركة السير باتجاه مواقع التخزين، كما تم استعراض التحضيرات المتعلقة بمنشآت التخزين ومتطلبات السلامة والإجراءات التشغيلية الواجب استكمالها".



وتم الاتفاق "على مواصلة التنسيق والمتابعة بين الوزارات والأجهزة والإدارات المعنية، بما يضمن إنجاز التحضيرات المطلوبة ضمن المهل المحددة، وتأمين الجهوزية اللازمة على المستويين اللوجستي والتشغيلي".



وكان سلام قد زار في 26 تموز الماضي وأجرى مباحثات مع نظيره العراقي علي فالح ، وشدّد سلام خلال المباحثات، على أنّ " ماضٍ بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة، في مختلف القطاعات، ولا سيّما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تمنحها التحوّلات الراهنة".