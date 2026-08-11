مع ارتفاع الدولار.. الذهب يرتفع في السوق العراقية ويقترب من المليون للمثقال

– اقتصادي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في السوق العراقية لتقترب من المليون دينار.

وبلغت أسعار الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 950 ألفاً و960 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 920 ألفاً و930 ألف دينار.

