بيانات أمريكية تكشف عن ارتفاع مخزون الخام وتراجع البنزين والديزل

وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام زادت بنحو 17.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، لتصل إلى 424.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 5 يونيو، وجاءت هذه الزيادة مخالفة لتوقعات محللين وقد توقعوا انخفاض المخزونات بنحو 1.4 مليون برميل.كما ارتفعت مخزونات النفط الخام في بمدينة كاشينج في ولاية أوكلاهوما بنحو 1.6 مليون برميل.وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب الوسيط وبرنت عقب صدور البيانات، التي أظهرت ارتفاعا كبيرا وغير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية.وفي قطاع التكرير، ارتفع استهلاك من النفط الخام بمقدار 26 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي بنحو 0.3 نقطة مئوية.وأظهرت البيانات أيضا انخفاض مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 208.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل وزيت التدفئة، بنحو 10 آلاف برميل إلى 107.1 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض أكبر يبلغ 1.3 مليون برميل.وفي المقابل، ارتفع صافي واردات من النفط الخام بمقدار 1.77 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع.