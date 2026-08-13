عالميا.. تراجع أسعار النفط مع في التعاملات المبكرة

وهبطت العقود الآجلة لخام " " بنسبة 0.47% إلى 88.56 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينيتش، لتقلص ما حققته من مكاسب على مدى ست جلسات.ونزل خام "غرب الوسيط" بنسبة 0.66% إلى 82.72 دولار بعد ارتفاع على مدى الخمس جلسات السابقة.وقال مصدر إيراني كبير أمس الأربعاء إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم ⁠التوصل إليه في يونيو 2026 وتحديد إطار زمني لتنفيذه.وذكر محللون في "آي إن جي" في مذكرة صدرت اليوم الخميس أن "الأمور بين وإيران لم تشهد تطورات جديدة تذكر، ولا يزال الجمود مستمرا بين الجانبين".ومع عدم وجود أي تغيير بشأن احتمال إعادة فتح ، وهو العامل الرئيسي الذي دفع الأسعار إلى الارتفاع الأسبوع الماضي، تحول الاهتمام إلى توقعات الطلب بعد زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية وخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول " " ووكالة الطاقة ‌الدولية ⁠توقعات الاستهلاك.