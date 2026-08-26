تراجع طفيف بأسعار صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 154,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء التي سجلت 154,350 ديناراً.كما شهدت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 154,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 153,750 ديناراً.