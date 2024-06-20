إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية

وقالت الشرطة اليوم، إن إطلاق النار وقع الليلة الماضية، وأسفر عن إصابة سبعة أشخاص، وإن أعمار الضحايا تتراوح بين 16 و47 عاما وهم شابان وخمس سيدات.وقالت الشرطة إن جميع الضحايا في حالة مستقرة، موضحة أن مطلق أو مطلقي النار تركوا موقع الحادث في سيارة التقطتها كاميرا قريبة تابعة للشرطة، ولم يتم توقيف أي شخص حتى الآن.ولا يزال المحققون يعملون على جمع تفاصيل إضافية.. وقالت الشرطة إنه لم يتم العثور على أسلحة في مكان الحادث.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث إطلاق نار متكررة، بدوافع مختلفة، وتعتبر قضية انتشار السلاح بين السكان من أكثر القضايا جدلا.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في 25 يونيو من العام 2022، مشروع قانون أعده مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يضع ضوابط على حيازة السلاح بالولايات المتحدة.