أمطار في غانا تودي بحياة 12 شخصا

وأضافت الهيئة أن الضحايا بينهم 3 نساء و8 رجال وطفل، مشيرة إلى إنقاذ أكثر من 470 شخصا حتى الآن.وقال الرئيس جون دراماني ماهاما إن بيانات أولية أظهرت هطول نحو 140 ملم من الأمطار على ، وهي أعلى كمية تسجل منذ سنوات، مقارنة بنحو 56 ملم كأعلى معدل يومي سُجل العام الماضي.وأشار ماهاما إلى أن حجم هطول الأمطار يعزى إلى تغير الظروف المناخية، مضيفا أن الأمر خارج عن سيطرة الحكومة.وتتعرض أكرا لفيضانات متكررة خلال موسم الأمطار، في ظل عوامل يُشار إليها باستمرار، مثل ضعف شبكات الصرف، والبناء غير المرخص على المجاري المائية، وسوء التخطيط الحضري، ما يزيد من حدة تأثير الأمطار الغزيرة.وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الحكومة إنه سيتم تخصيص 300 مليون سيدي "27 مليون دولار" لجهود الإغاثة من الفيضانات.وأمر ماهاما بنشر أفراد من القوات المسلحة والشرطة لدعم والأجهزة الأمنية الأخرى في عمليات الإنقاذ والإغاثة في أنحاء العاصمة.وتضررت المجاورة من الأمطار الغزيرة. ولم تذكر السلطات في البلاد عدد القتلى، لكن مصدرا مقربا من عناصر الإطفاء ووزير الداخلية قال إن العدد يبلغ نحو 20 شخصا.