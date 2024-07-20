أرمينيا.. عراقي يطلق النار داخل مبنى للشرطة

وقال سركيسيان: "تم استدعاء مواطن أجنبي إلى قسم شرطة كوتايك، وخلال وجوده في مقر الشرطة انتزع بندقية أحد رجال الأمن وفتح النار منها، ما أدى لإصابته واثنين من الشرطة".وأشار إلى أن "إدارة الأمن الداخلي ومكافحة الفساد بوزارة الداخلية بدأت التحقيق في ملابسات الحادث".ولم يكشف المتحدث جنسية المهاجم، لكن وكالة "سبوتنيك أرمينيا" أكدت أنه مواطن عراقي.