واشنطن تكشف حجم الانفاق على عملياتها العسكرية ضد إيران

يأتي هذا الرقم بعد تقديرات سابقة من البنتاغون في مايو الماضي، حيث صرّح القائم بأعمال رئيس القسم المالي، جولز ، بأن الإنفاق قد اقترب من 29 مليار دولار.وأوضح فوت أن التقدير الجديد يعكس تحديثا لحسابات تكاليف إصلاح واستبدال المعدات، إلى جانب النفقات التشغيلية العامة للقوات في المنطقة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل بعد تكاليف إصلاح القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي تعرضت لأضرار خلال الهجمات الإيرانية المضادة.وتشير تقديرات مستقلة من والدولية إلى أن كلفة الحرب بما يتراوح بين 34 و42 مليار دولار عند احتساب أضرار البنية التحتية، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الكلفة الإجمالية بما في ذلك الأضرار قد تصل إلى نحو 40 مليار دولار.وكانت قد طلبت سابقا من تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار، تشمل الاحتياجات المتعلقة بالعملية ضد .وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه وطهران تنفيذ مذكرة التفاهم التي وُقعت في 18 يونيو، والتي تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وتحدد جداول زمنية لرفع الحصار البحري واستعادة الملاحة في .