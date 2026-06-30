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واشنطن تكشف حجم الانفاق على عملياتها العسكرية ضد إيران
دوليات
2026-06-30 | 14:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
207 شوهد
أعلن مدير
مكتب الميزانية
والإدارة في
البيت الأبيض
، راسل فوت، أن
الولايات المتحدة
أنفقت نحو 30 مليار دولار على العمليات العسكرية ضد
إيران
، وذلك خلال جلسة استماع في
الكونغرس
اليوم الثلاثاء.
يأتي هذا الرقم بعد تقديرات سابقة من البنتاغون في مايو الماضي، حيث صرّح القائم بأعمال رئيس القسم المالي، جولز
هيرست
، بأن الإنفاق قد اقترب من 29 مليار دولار.
وأوضح فوت أن التقدير الجديد يعكس تحديثا لحسابات تكاليف إصلاح واستبدال المعدات، إلى جانب النفقات التشغيلية العامة للقوات في المنطقة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل بعد تكاليف إصلاح القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي تعرضت لأضرار خلال الهجمات الإيرانية المضادة.
وتشير تقديرات مستقلة من
مركز الدراسات الاستراتيجية
والدولية إلى أن كلفة الحرب بما يتراوح بين 34 و42 مليار دولار عند احتساب أضرار البنية التحتية، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الكلفة الإجمالية بما في ذلك الأضرار قد تصل إلى نحو 40 مليار دولار.
وكانت
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قد طلبت سابقا من
الكونغرس
تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار، تشمل الاحتياجات المتعلقة بالعملية ضد
إيران
.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه
واشنطن
وطهران تنفيذ مذكرة التفاهم التي وُقعت في 18 يونيو، والتي تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وتحدد جداول زمنية لرفع الحصار البحري واستعادة الملاحة في
مضيق هرمز
.
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