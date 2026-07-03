الوفد العراقي يتصدر المشهد.. حضور دولي واسع في طهران لتشييع السيد الخامنئي

احتشدت الجماهير والمسؤولون في العاصمة الإيرانية صباح اليوم، لاستقبال الوفود الأجنبية والعربية التي جاءت لتقديم التعازي.وتصدر المشهد بوفد رفيع ضم رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس هيبت الذي عقد جلسة مباحثات مع الإيراني قاليباف.كما تميز الحضور العراقي بتمثيله الشامل، حيث تواجد رئيس ، إلى جانب شيوخ العشائر، ونواب في البرلمان، وممثلين عن العتبات في والنجف، " ".وفي الجانب اللبناني، نقلت كتلة "حركة أمل" النيابية تعازيها وسلمت رسالة موقعة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.وشهدت المراسم مشاهد مؤثرة بتوافد عائلات قادة سياسيين من " "، يتقدمهم أقارب الامين العام السابق للحزب حسن نصرالله وقائدة العسكري الأسبق أيضا عماد مغنية، برفقة قيادات من مختلف الأحزاب الوطنية .ومن مصر، شارك وفد رفيع المستوى يقوده رئيس ، المستشار عصام الدين فريد، في مراسم التشييع، في حين مثل الأزهر الشريف وعلماء مصريون الحضور الديني.فلسطينيا، لم تغب "فصائل المقاومة" وعلماء الدين عن المشهد، حيث حضرت الجبهة الشعبية للتحرير ووفود من العلماء لإلقاء النظرة الأخيرة.كما شارك اللبناني اللواء ميشال منسى في مراسم التأبين الرسمية في طهران. وكان في استقباله في مطار طهران نائب وزير الدفاع الإيراني للشؤون الدولية العميد سيد حمزه قلندري، ومدير دائرة الشرق الأوسط في مهدي شوشتري، وسفير لبنان لدى إيران أحمد سويدان.وعلى صعيد دول الخليج، وصلت وفود رسمية من والبحرين، بمشاركة واسعة من شخصيات اعتبارية وسفراء المعتمدين لدى طهران، مؤكدين على متانة الروابط التي تجمع المنطقة بإيران في هذه المرحلة.وبدأت مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق في مسار جنائزي سيستمر سبعة أيام بين طهران وقم والعراق ومشهد.واستهلت المراسم باستقبال الوفود الرسمية والدبلوماسية من أكثر من 90 دولة، لمنح الحدث طابعاً دوليا وبروتوكوليا يؤكد حضور الدولة قبل الشارع.يلي ذلك يومان للوداع الشعبي في مصلى الإمام الخميني بطهران (السبت والأحد)، قبل تشييع رسمي كبير يجوب شوارع العاصمة يوم الاثنين.