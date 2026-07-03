للشهر الثاني توالياً.. الفاو تعلن تراجع أسعار الغذاء العالمية

وقالت المنظمة إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 130.3 نقطة في يونيو، مقابل 130.8 نقطة في مايو، ليبقى أعلى بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل بنحو 18.7% من الذروة التي سجلها في مارس/آذار 2022.وأضافت أن أسعار الحبوب انخفضت بنسبة 3.5%، والسكر بنسبة 5.7%، ومنتجات الألبان بنسبة 1.5%، في حين ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0.4% مسجلة مستوى قياسياً جديداً، والزيوت النباتية بنسبة 3.8%، والأرز بنسبة 3.2%.