طهران تتهم واشنطن بانتهاك التفاهم: سنتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الإجراء الأمريكي يشكل خرقاً للبند العاشر من مذكرة التفاهم الموقعة في 28 يونيو"، مؤكدة إدانتها الشديدة للقرار وتحميلها الحكومة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعياته.وأضاف البيان أن إعلان إلغاء الإعفاء بعد أقل من 30 يوما على توقيع التفاهم يعد دليلا جديدا على ما وصفته بـ"سوء النية" و"عدم موثوقية" ، مشيرا إلى أن "ارتكبت خلال الفترة الماضية، بصورة مباشرة أو عبر دعمها لإسرائيل، انتهاكات متعددة لبنود الاتفاق".وأكدت الخارجية الإيرانية أن التزمت منذ توقيع التفاهم بتنفيذ تعهداتها "بحسن نية"، وبذلت كل إمكاناتها للوفاء بما ورد في الاتفاق، معتبرة أن واشنطن دأبت على انتهاك التزاماتها بالتزامن مع سعيها إلى تبرير تلك الخطوات.وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أنها تحذر من تداعيات ما وصفته بـ"نقض الولايات المتحدة للاتفاق"، مؤكدة أن "الجمهورية الإسلامية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها القومي".