الخزانة الأمريكية تلغي قرارا يسمح ببيع النفط الإيراني

وقال مسؤول أمريكي وفق وكالة "رويترز"، إن " تلغي ترخيصا عاما كان يجيز بيع النفط الإيراني".وأضاف: "تصرفات في غير مقبولة بتاتا وستقابلها عواقب وخيمة بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في هذا الممر المائي الاستراتيجي".إلى ذلك أدانت في بيان لها اليوم الثلاثاء، استهداف إيران لناقلة النفط "وديان" والناقلة القطرية "الركيات".وأفادت مصادر أمنية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن ناقلة نفط ترفع العلم السعودي تعرضت لأضرار في مضيق هرمز قرب ساحل ، بعد أيام من استهداف ناقلة قطرية للغاز في نفس المنطقة.ومن جهة أخرى نددت ، اليوم الثلاثاء، باستهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الركيات" قرب مضيق هرمز، ووصفته بأنه "اعتداء مرفوض على أمن وسلامة الملاحة الدولية".وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز توترا أمنيا متصاعدا، وسط مخاوف من استهداف ناقلات النفط والغاز في الممر الملاحي الحيوي. وتواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث.