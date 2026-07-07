الجيش الأمريكي يعلن بدء تنفيذ سلسلة ضربات على إيران

أعلن ، عن بدء تنفيذ سلسلة ضربات قوية على .

وقالت ، "بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على "، مضيفة "الضربات على إيران تهدف لفرض ثمن باهظ على مهاجمة سفن تجارية تقل مدنيين في ممر مائي دولي".

ولفتت الى أن "الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر "، مشيرة الى أن "العدوان الإيراني الذي شهدناه كان غير مبرر وخطيرا وانتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار".

الى ذلك، قال موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، "الأهداف في إيران شملت أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وصواريخ أرض جو".

وأضاف "الأهداف في إيران شملت مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن وأخرى لإطلاق المسيرات ومنشآت موانئ".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، قبل قليل، بدوي انفجارات عدة جنوبي إيران.