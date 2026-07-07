دوي انفجارات عدة جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، قبل قليل، بدوي انفجارات عدة جنوبي .

وقالت ، "دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوبي ".

كما قال "التلفزيون الإيراني، "دوي 6 انفجارات في قرية بجزيرة قشم جنوبي البلاد"، مضيفا "دوي 6 انفجارات في مدينة عباس جنوبي البلاد".

وأضاف التلفزيون الإيراني، "دوي 7 انفجارات في ميناء سيريك وإصابة مقذوفات للرصيف البحري التجاري في سيريك ورصيف الصيد في قرية زيارت"، مردفا "دوي انفجارين آخرين عند رصيف قرية زيارت في مقاطعة سيريك".

بدورها، قالت ، "دوي انفجارات في مدينة سيريك وجزيرة قشم جنوبي إيران"، مضيفة "مصدر ومكان الانفجارات في سيريك وقشم جنوبي إيران غير معروفين".

ولفتت الوكالة الى "دوي 10 انفجارات في سيريك و4 في قرية ميسين بجزيرة قشم جنوبي إيران".

ووقعت إيران وأمريكا "عن بُعد" مذكرة تفاهم ليلة 18 حزيران 2026، تقترح إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 شباط، كما تحدد المذكرة جدولاً زمنياً لرفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، واستئناف إيران للملاحة في .