جثمان السيد خامنئي يصل الى مطار النجف الدولي (فيديو)

وصل الى ، قبل قليل، جثمان المرشد الإيراني السابق .

وهبطت في طائرة إيرانية خاصة تحمل جثمان المرشد من أجل تشييعه في مدينتي والنجف.

وكان القنصل الإيراني في كربلاء أعلن، اليوم الثلاثاء، أن مراسم استقبال جثمان في ستُقام بحضور الرئيس الإيراني ، ورئيس الوزراء العراقي ، إلى جانب كبار المسؤولين في البلدين.