الدنمارك ترد على ترامب: جزيرة غرينلاند ليست للبيع

وقالت خلال قمة في ، اليوم الثلاثاء: "بالطبع، ليست للبيع، وقد أعلنا عن ذلك منذ البداية. وهذا لن يحدث".

وتابعت قائلة أن "غرينلاند أعلنت بوضوح أنها لا تريد أن تكون جزءا من ، وأتوقع أن يحترم الجميع سيادتنا".



وأشارت رئيسة وزراء إلى أن بلادها تتعاون تعاونا عسكريا جيدا مع الولايات المتحدة يشمل ما يخص مسائل الأمن في منطقة .



وأكدت: "نود أن نوسعه. ولدينا فرق عمل تدرس هذه المسألة بالذات. ولكن غرينلاند ليست للبيع"، وأشارت إلى أن الدنمارك تنفذ مطالب الناتو بشأن إنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع.



وأضافت: "هناك الكثير من الأعداء خارج الناتو، ونحن لا نحتاج إلى عداء داخل الحلف. وإذا كنا نتمنى الخير لدولنا في الناتو، فعلينا أن نبقى موحدين".



وأكدت فريدريكسن أنها لا تعتزم مناقشة تصريحات حول غرينلاند معه شخصيا خلال قمة الناتو في أنقرة. وقالت إن "مناقشة مواضيع أقصى الشمال والمنطقة القطبية أو غرينلاند بشكل خاص ليس مخططا لها".



وتابعت: "يسرني أن يكون الناتو سيأخذ على عاتقه مزيدا من المسؤولية عن منطقة القطب الشمالي. وهذا أمر ضروري".



وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على غرينلاند، مشيرا إلى أهميتها بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.