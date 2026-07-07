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فقدان الاتصال مع طائرة شحن باكستانية

دوليات

2026-07-07 | 17:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فقدان الاتصال مع طائرة شحن باكستانية
المصدر:
وكالات
242 شوهد

قالت سلطات الطيران الباكستانية إن طائرة شحن تابعة لشركة "كيه 2 إيرويز"، على متنها خمسة من أفراد الطاقم، فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية، ليل الثلاثاء، بعد الإبلاغ عن مشكلة في نظام الملاحة، أثناء رحلتها من الشارقة إلى كراتشي، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأعلنت سلطات الطيران المدني أن الطائرة فُقدت قبالة سواحل كراتشي، وأوضحت سلطة الطيران المدني في منشور على موقع "إكس" إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في بحر العرب. ولم يعرف على الفور سبب اختفاء الطائرة.
 
وقالت إن الطائرة وهي من طراز بوينج 737 كانت تابعة لشركة طيران "كيه 2 ايروايز" ومقرها كراتشي، وكانت في رحلة شحن من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة إلى كراتشي عندما أبلغت عن مشكلة في نظام الملاحة الساعة 0918 مساء بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن بيانات الرادار أظهرت هبوط الطائرة بسرعة وإجراء تغيير حاد في اتجاهها في حوالي الساعة 0921 مساء قبل فقدان الاتصال بالرادار والراديو على بعد حوالي 155 ميلا بحريا (287 كيلومترا، 178 ميلا) غرب كراتشي.
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