فقدان الاتصال مع طائرة شحن باكستانية

وأعلنت سلطات أن الطائرة فُقدت قبالة سواحل كراتشي، وأوضحت في منشور على موقع "إكس" إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في . ولم يعرف على الفور سبب اختفاء الطائرة.

وقالت إن الطائرة وهي من طراز بوينج 737 كانت تابعة لشركة طيران "كيه 2 ايروايز" ومقرها كراتشي، وكانت في رحلة شحن من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة إلى كراتشي عندما أبلغت عن مشكلة في نظام الملاحة الساعة 0918 مساء بالتوقيت المحلي.



وأضافت أن بيانات الرادار أظهرت هبوط الطائرة بسرعة وإجراء تغيير حاد في اتجاهها في حوالي الساعة 0921 مساء قبل فقدان الاتصال بالرادار والراديو على بعد حوالي 155 ميلا بحريا (287 كيلومترا، 178 ميلا) غرب كراتشي.