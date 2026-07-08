الخارجية الكويتية تندد بالاعتداءات الإيرانية: أمننا وسيادتنا خط أحمر

واعتبرت في بيان على منصة "إكس" أن العدوان الإيراني الجديد يعدّ "انتهاكاً صارخاً للسيادة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".وجاء في البيان الرسمي أن "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق وقرار رقم 2817، وأن استمرارها في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة يُعد تقويضاً ممنهجاً لمسار خفض التصعيد".وشددت الوزارة على أن أمن وسيادتها وسلامة شعبها "خط أحمر لا يمكن المساس به"، مؤكدة احتفاظ بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها.وشنّت مساء أمس الثلاثاء هجوما جديداً على الكويت والبحرين، فيما أعلنت الدولتان اعتراض معظم الصواريخ والمسيّرات عبر منظومات الدفاع الجوي، مع تسجيل أضرار مادية محدودة في بعض المواقع.