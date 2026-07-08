الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها

وأكدت الخارجية في بيان لها أن الهجمات "غير القانونية"، مقرونة بقرار إلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، قد "أفرغت أجزاءً جوهرية من مذكرة التفاهم من مضمونها"، مشيرةً إلى أن استمرار انتهاك الترتيبات الأمنية في ، بالتزامن مع استمرار الضربات الإسرائيلية في ، قد جعل المذكرة "غير فعالة" تماماً.وفي تحذيرٍ يحمل دلالات تصعيدية، شددت الوزارة على أن القوات المسلحة الإيرانية لم تعد ملزمة بالقيود السابقة، مؤكدة أنها "ستستهدف وبشكل مباشر مصدر ومنطلق أي اعتداء أو هجوم يطال الأراضي الإيرانية".