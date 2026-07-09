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مقتل 3 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى في الهجوم الأمريكي على إيران
دوليات
2026-07-09 | 01:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
206 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلن نائب
مدير الأمن وإنفاذ القانون في محافظة
خوزستان
الإيرانية ولي الله حياتي مقتل 3 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى في الهجوم الأمريكي على
إيران
.
وقال حياتي في مقابلة مع الصحفيين اليوم الخميس: "استهدف الكيان الصهيوني الأمريكي صباح اليوم نقطة قرب الأهواز".
وأضاف "عقب هذا الهجوم، استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، ويجري تقديم الإغاثة والرعاية الطبية لهم".
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق إن دوي انفجارات سمعت في مواقع عدة على طول الساحل الجنوبي لإيران، عقب إعلان
القيادة المركزية الأمريكية
تنفيذ موجة جديدة من الضربات لليلة الثانية على التوالي ضد الجمهورية الإيرانية.
وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الأربعاء، أنه أمر بشن ضربات جديدة على
إيران
، محذرا من عواقب "أسوأ بكثير" إذا واصلت
طهران
استهداف السفن العابرة لمضيق هرمز.
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