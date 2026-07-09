مقتل 3 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى في الهجوم الأمريكي على إيران

وقال حياتي في مقابلة مع الصحفيين اليوم الخميس: "استهدف الكيان الصهيوني الأمريكي صباح اليوم نقطة قرب الأهواز".وأضاف "عقب هذا الهجوم، استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، ويجري تقديم الإغاثة والرعاية الطبية لهم".وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق إن دوي انفجارات سمعت في مواقع عدة على طول الساحل الجنوبي لإيران، عقب إعلان تنفيذ موجة جديدة من الضربات لليلة الثانية على التوالي ضد الجمهورية الإيرانية.وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، أنه أمر بشن ضربات جديدة على ، محذرا من عواقب "أسوأ بكثير" إذا واصلت استهداف السفن العابرة لمضيق هرمز.