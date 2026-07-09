بعد التشييع في العراق.. مشهد تستعد لمراسم تشييع ودفن السيد الخامنئي

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن مصادر محلية أن الجثمان وصل إلى مشهد وسط استقبال شعبي، على أن تقام مراسم التشييع ثم الدفن في مرقد الإمام الرضوي.وأضافت أن مؤسسة "أستان قدس رضوي" أعدت برنامجا ثقافيا وإعلاميا خاصا لمرافقة المراسم، يشمل صلوات على الجثمان وأفراد أسرته في المرقد، إلى جانب فعاليات عزاء متواصلة بمشاركة قراء قرآن وشخصيات دينية.وأشارت إلى أن المراسم ستتوزع على محيط المرقد ومناطق قريبة منه، مع تخصيص مسارات لتنظيم حركة الحشود والمشاركين.