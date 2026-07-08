إيران تعلن مقتل عنصر من بحرية الحرس الثوري في "اعتداءات أمريكية" بمدينة ماهشهر

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تتهم القوات الأمريكية بتنفيذ ضربات جوية طالت منشآت ومواقع تابعة للحرس الثوري، مما أسفر عن سقوط ضحايا ماديين وبشريين.وتشهد الأوساط الإقليمية حالة من الاستنفار والترقب وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية المباشرة في مياه والمناطق الحيوية المحيطة بها.