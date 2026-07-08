الناتو يؤكد ضرورة تأمين مضيق هرمز ويصف الضربات الأميركية بـ "الضرورية"

وقال روته، على هامش قمة ، إنه يتوقع أن يؤكد قادة الدول الأعضاء مجدداً أهمية ضمان حرية الملاحة في ، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية وأثارت مخاوف واسعة بشأن أمن إمدادات .ووصف الأمين العام للحلف الضربات الجديدة التي نفذتها ضد أهداف إيرانية بأنها "كانت ضرورية للغاية"، في أول موقف واضح من قيادة الناتو بشأن العمليات العسكرية الأخيرة، والتي جاءت رداً على الهجمات التي استهدفت سفناً في المضيق، بحسب رويترز.وفيما يتعلق بالموقف الأميركي داخل الحلف، قلل روته من الحديث عن وجود خلافات واسعة بين وحلفائها بشأن التعامل مع ، مشيراً إلى أن أي تحفظات أميركية تجاه مواقف بعض الدول الأعضاء "تقتصر على حالات فردية"، وأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل المشترك داخل الحلف.كما شدد على أن الرئيس الأميركي "ملتزم بالكامل بحلف شمال الأطلسي"، في محاولة لتبديد الشكوك التي أثيرت خلال الأشهر الماضية بشأن مستقبل العلاقة بين واشنطن والحلف، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين ما زال قوياً.وتأتي تصريحات روته في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق، بعدما شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية إيرانية، فيما ردت بإطلاق هجمات استهدفت مواقع أميركية وسفناً في محيط مضيق هرمز، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بانتهاك مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار.