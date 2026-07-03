الناتو يضع الملف الإيراني على رأس أجندة قمة أنقرة

وبحسب مسودة البيان الختامي، سيؤكد قادة الحلف، بمن فيهم الرئيس الأميركي ترمب، أن يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً، مع دعوة إلى احترام حرية الملاحة في ، في ظل تصاعد المخاوف الغربية بشأن أمن الطاقة والتجارة العالمية.كما سيجدد البيان التزام الحلف بالمادة الخامسة من معاهدة ، التي تنص على أن أي هجوم على يُعد هجوماً على جميع الأعضاء، في محاولة لتأكيد وحدة الموقف الدفاعي للحلف.وتأتي القمة وسط خلافات بين الدول الأعضاء حول ملفات عدة، أبرزها تمويل البنية التحتية العسكرية، ومستقبل الدعم لأوكرانيا، وتقاسم أعباء الإنفاق الدفاعي، رغم استمرار المشاورات حتى اللحظات الأخيرة.كما تشهد العلاقات بين وبرلين توتراً على خلفية انتقادات أميركية لمستوى الإنفاق الدفاعي الأوروبي، فيما تعهدت بزيادة ميزانيتها العسكرية خلال السنوات المقبلة.وفي ملف أوكرانيا، تتضمن مسودة البيان تعهداً بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية خلال عام 2026، مع استمرار الدعم خلال عام 2027، دون أن تُعد هذه الأرقام التزامات مالية جديدة بالكامل.