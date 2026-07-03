من يحضر جنازة المرشد الإيراني السيد علي خامنئي في طهران؟

ووصل جثمان وعدد من أفراد عائلته الذين قضوا في الضربات التي استهدفت في 28 شباط الماضي، إلى المصلى الكبير في ، تمهيداً لبدء مراسم التشييع الرسمية.وشهدت العاصمة الإيرانية وصول وفود أجنبية للمشاركة في المراسم، من بينها رؤساء دول ومسؤولون كبار من آسيا وأوروبا، إلى جانب وفود دينية من وباكستان وتايلندا، فضلاً عن نائب رئيس لنواب الشعب الصيني.كما وصل إلى طهران الرئيس العراقي نزار آميدي، ورئيس إقليم ، ورئيس هيبت ، حيث عقدوا لقاءات منفصلة مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس البرلمان قاليباف.واستقبل قاليباف نائب الوطني الصيني وي هي، مؤكداً أن "تعزيز العلاقات بين إيران والصين سيسهم في خفض التوترات على المستوى العالمي".ومن باكستان، وصل محسن نقوي، معلناً أن وفداً آخر يضم شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيلتحق بالمراسم.وضمت قائمة المشاركين أيضاً الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، ورئيس ميخائيل كافيلاشفيلي، ورئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى جانب مسؤولين من بيلاروس وبلغاريا وبنغلاديش وكازاخستان وناميبيا.وتأتي مراسم التشييع وسط إجراءات رسمية واسعة، على أن تتواصل فعالياتها خلال الأيام المقبلة، وتتضمن مسيرات شعبية ومراسم تأبين في عدد من المدن الإيرانية.