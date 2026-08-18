مبعوث أمريكي يكشف عن تحركات كادت أن تؤدي لاشتباك تركي إسرائيلي

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى توماس اليوم الثلاثاء، إن رصدت الطائرات الإسرائيلية تتجه شمالا نحو أراضي يوم أمس، "وكان من الممكن أن تستعد للرد".

وأوضح ، الذي يشغل أيضا منصب سفير لدى ، أن لم تتلق إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، "وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص"، في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي.

وأضاف براك وفق وكالة "رويترز" في مقابلة عبر الهاتف "لحسن الحظ، تمكنت العقول الهادئة من منع الوضع من التدهور أكثر".



كما أشار المبعوث الأمريكي إلى أن بلاده "تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين وتركيا وسوريا وذلك بعدما شنت إسرائيل غارة على قاعدة جوية قرب الحدود التركية".