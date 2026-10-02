البنتاغون يرسل نحو 10 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط.. ما القصة؟

وغادرت حاملة الطائرات " " ميناء في سان دييجو، الأحد، فيما غادرت مجموعة الاستعداد البرمائي "ماكين آيلاند"، التي تضم ثلاث سفن برمائية تحمل عناصر من الوحدة الاستكشافية الـ13 لمشاة البحرية، الاثنين، وفق صحيفة "وول ".وقد يعني ذلك وجود ثلاث حاملات طائرات في المنطقة بحلول أواخر تشرين الأول، بحسب المسؤول.وتوجد حالياً في المنطقة حاملتا الطائرات " دبليو بوش" و" "، إلى جانب مجموعة الاستعداد البرمائي "يو بوكسر".ومن شأن هذه التعزيزات أن ترفع الوجود البحري الأمريكي في المنطقة إلى مستوى مرتفع على نحو غير معتاد، بأكثر من 20 ألف بحار وعنصر من مشاة البحرية ومئات الطائرات.