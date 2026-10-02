أوروبا امام كارثة تعيد احداث 2011 للذاكرة

وجاء ذلك بحسب ما أظهرته بيانات "غاز إنفراستركتشر يوروب"، وتسعى دول إلى الاستفادة من الطقس الدافئ في مستهل فصل الخريف.وعزز الاتحاد مخزوناته خلال سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات، وذلك رغم ارتفاع أسعار الغاز في المنطقة إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2022.وبلغ حجم ضخ الغاز في المنشآت الأوروبية خلال ايلول الماضي 7.8 مليار متر مكعب (+15% مقارنة بعام 2025). في المقابل، كان حجم السحب من منشآت التخزين الأدنى خلال 11 عاما عند 868 مليون متر مكعب.وبناء على ذلك، جاء إجمالي صافي الضخ (الفارق بين حجمي الضخ والسحب) في ايلول أعلى بنسبة 23% من مستويات العام الماضي، ليبلغ 7 مليارات متر مكعب.ويعود ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا أساسا إلى مساعي التخلي عن الغاز الروسي الرخيص، ما دفع القارة إلى التحول نحو مصادر بديلة أكثر تكلفة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وقد أجج الأسعار كذلك إغلاق .