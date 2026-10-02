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من كانون الاول المقبل.. رحلات مباشرة بين بغداد وبرلين
دوليات
2026-10-02 | 03:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
529 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت شركة يورو ونكس الألمانية، اليوم الجمعة، عن تنظيم رحلات جوية مباشرة بين
بغداد
وبرلين، بدءاً من كانون الأول المقبل.
ونقلت
وكالة الأنباء العراقية
(واع) عن بيان للشركة قوله، أنه "بدءاً من العاشر من كانون الأول المقبل، ستنظم شركة يورو ونكس الألمانية، إحدى تشكيلات عملاق النقل الجوي
لوفتهانزا
، أربع رحلات طيران أسبوعية مباشرة من
برلين
ومدينة
دوسلدورف
(غرب ألمانيا) إلى العاصمة العراقية
بغداد
، بواقع رحلتين من برلين ورحلتين من دوسلدورف أسبوعياً"، لافتاً إلى أن "الرحلات الجديدة ستضاف إلى الرحلات القائمة التي تربط
أربيل
مباشرة بمدن ألمانية مختلفة".
وأضاف أن "هذه الزيادة تأتي لتصاعد أعداد المسافرين جواً من
ألمانيا
إلى
العراق
، ضمن ما يعرف ببرنامج زيارة الأصدقاء والأقارب الذي تنظمه شركة يورو ونكس".
وتابع أن "الشركة تدخل إلى سوق النقل الجوي العراقي، مستفيدة من النقص الحاصل في الرحلات التي تربط بغداد مباشرة بأوروبا، مما يعزز مكانتها كناقل دولي في الشرق الأوسط، بعد إطلاق حوالي 38 خطاً جديداً في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة أيضاً إلى الاستفادة من حركة رجال الأعمال من البلدين، بعد الدفعة التي حصل عليها قطاع الأعمال بعد زيارة
رئيس الوزراء
علي الزيدي
إلى ألمانيا، ودعوته رجال الأعمال الألمان إلى تعزيز أعمالهم في العراق، وتعهده بتذليل الصعوبات الإدارية والبيروقراطية أمامهم، ورفع شرط حصولهم على سمات الدخول المسبقة، ومنح سمات الدخول حال الوصول في المطار، تقليلاً للوقت والإجراءات الروتينية".
وأكد أن "هذه الرحلات ستوفر فرصة لأكثر من نصف مليون عراقي مقيم في ألمانيا للتواصل مع أقاربهم وأصدقائهم بين العراق وألمانيا، لتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي والثقافي بين البلدين".
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