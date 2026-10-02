من كانون الاول المقبل.. رحلات مباشرة بين بغداد وبرلين

ونقلت (واع) عن بيان للشركة قوله، أنه "بدءاً من العاشر من كانون الأول المقبل، ستنظم شركة يورو ونكس الألمانية، إحدى تشكيلات عملاق النقل الجوي ، أربع رحلات طيران أسبوعية مباشرة من ومدينة (غرب ألمانيا) إلى العاصمة العراقية ، بواقع رحلتين من برلين ورحلتين من دوسلدورف أسبوعياً"، لافتاً إلى أن "الرحلات الجديدة ستضاف إلى الرحلات القائمة التي تربط مباشرة بمدن ألمانية مختلفة".وأضاف أن "هذه الزيادة تأتي لتصاعد أعداد المسافرين جواً من إلى ، ضمن ما يعرف ببرنامج زيارة الأصدقاء والأقارب الذي تنظمه شركة يورو ونكس".وتابع أن "الشركة تدخل إلى سوق النقل الجوي العراقي، مستفيدة من النقص الحاصل في الرحلات التي تربط بغداد مباشرة بأوروبا، مما يعزز مكانتها كناقل دولي في الشرق الأوسط، بعد إطلاق حوالي 38 خطاً جديداً في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة أيضاً إلى الاستفادة من حركة رجال الأعمال من البلدين، بعد الدفعة التي حصل عليها قطاع الأعمال بعد زيارة إلى ألمانيا، ودعوته رجال الأعمال الألمان إلى تعزيز أعمالهم في العراق، وتعهده بتذليل الصعوبات الإدارية والبيروقراطية أمامهم، ورفع شرط حصولهم على سمات الدخول المسبقة، ومنح سمات الدخول حال الوصول في المطار، تقليلاً للوقت والإجراءات الروتينية".وأكد أن "هذه الرحلات ستوفر فرصة لأكثر من نصف مليون عراقي مقيم في ألمانيا للتواصل مع أقاربهم وأصدقائهم بين العراق وألمانيا، لتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي والثقافي بين البلدين".