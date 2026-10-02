هلع وذعر.. حقيقة التفجير الانتحاري في مكة

وأوضح الأمن العام السعودي في بيان: "الجهات الأمنية في تقبض على شخص لمضايقته المارة وإثارة الهلع والفزع بينهم، وتم التعامل معه في حينه بشكل فوري".وأكدت الجهات الأمنية أنه "لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم حول الواقعة"، مشددة على "أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".وفي وقت سابق، تداول ناشطون مقطع فيديو مرفقا بادعاءات كاذبة تفيد بأن "قوات الأمن والشرطة تمكنت من إحباط عملية تفجير انتحاري بالحرم المكي".وتعود تفاصيل الفيديو الحقيقي إلى شهر فبراير من عام 2017، حيث يظهر فيه مواطن سعودي في العقد الرابع من عمره، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وقد قام بسكب مادة البنزين على ملابسه بالقرب من المشرفة في محاولة يائسة لإنهاء حياته (منتحرا)، وليس تفجير نفسه بحزام ناسف كما يروج البعض. ‏