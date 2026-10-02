انفجار مجهول يهز مطار تفتناز السوري

ولم تتضح حتى الآن أسباب الانفجار أو حجم الأضرار والخسائر. ولكن وسائل إعلام محلية تداولت أنباء تفيد بدوي عدة انفجارات وهي ناجمة عن مخلفات حرب.وتتكرر في الآونة الأخيرة الانفجارات وحوادث التفجير والاستهداف المسلح في ، الأمر الذي يثير مخاوف لدى السوريين مما يمكن أن تسببه من مخاطر على السكان والممتلكات، خصوصا عندما تقع داخل الأحياء والمناطق السكنية.