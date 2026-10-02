مقتل عز الدين بك في غارة جوية

وقال الجيش، في بيان مشترك، إن "بك شغل قبل توليه قيادة اللواء منصبي قائد كتيبة جباليا الغربية ورئيس الاستخبارات العسكرية للواء شمال ، واتهمه بالتخطيط وتمويل هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، والمشاركة في التسلل إلى خلال هجوم السابع من تشرين الأول".وأضاف البيان أن "بك كان مسؤولا عن احتجاز عدد من الرهائن، من بينهم شيم، ، أميت بوسكيلا، شاني لوك، ميشيل نيسنباوم، توليدانو، رون شيرمان، تمير نمرودي وأوريون هرنانديز، إلى جانب آخرين".واعتبر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن مقتل بك يمثل "لحظة مهمة"، مؤكدا مواصلة عملياته ضد قادة وعناصر "حماس" الذين شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول، ومعلنا أن عملياته في قطاع غزة تهدف إلى حماية المدنيين الإسرائيليين وإزالة التهديدات التي تمثلها الحركة.وكان ووزير الدفاع الإسرائيليان أعلنا في بيان مشترك يوم الثلاثاء الماضي عن اغتيال عز الدين بك، فيما قالت مصادر فلسطينية إن قصفا إسرائيليا استهدف شقة سكنية في غربي مدينة غزة الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل بك (أبو حمزة)، المعروف بـ"عشماوي"، إلى جانب شخص آخر يدعى مهند أبو فول.