مقذوف مجهول يستهدف ناقلة في مضيق هرمز

وأوضحت الهيئة، إن طواقم السفينة تمكنت من إخماد الحريق.وأكدت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، فيما لم تتضح بعد حجم الأضرار المادية أو أي تأثيرات بيئية محتملة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.وبحسب المعلومات التي نشرتها الهيئة على موقعها، فقد جرى استهداف الناقلة أثناء مرورها بالجانب من مسارات .وأظهرت معطيات أن السفينة كانت تسير بمحاذاة جزيرة "أبو صير" في الجانب العماني من مضيق هرمز.وتأتي هذه الحادثة في أعقاب سلسلة من الاستهدافات المماثلة التي شهدها مضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية، ما يعكس تصاعد المخاطر على الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.