ترامب يلمح إلى صلة إيران بحادث طائرة "فلاي دبي"

وردا على سؤال صحفيين في عما إذا كان قد علم بوجود صلات بين مساعد الذي يقف وراء الهجوم وطهران، قال : "نعمل على ذلك الآن".وأضاف: "سأقول إن الإجابة، بناءً على ما أسمعه، هي نعم، لكننا نعمل على ذلك الآن"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.ولدى سؤاله عما إذا كانت ستنتقم من إذا ثبت تورطها في الهجوم، قال ترامب: "نعم سيتم ضربهم بشدة، لا تقلقوا"، وتابع: "اسألوهم فقط. إنهم يعرفون ما حدث. وسيتم ضربهم بشدة".ويعمل المحققون على تحديد دافع مساعد الطيار لطعن قائد الرحلة، ما أدى إلى هبوط الطائرة بشكل حاد في .وكانت الطائرة تقلّ 174 شخصاً، معظمهم إسرائيليون، في رحلة من الإمارات إلى ، والتي هبطت اضطراريا في يوم الأربعاء في مطار ، وعرّف مسؤول إسرائيلي مساعد الطيار بأنه مواطن عُماني، بحسب وكالة رويترز.