ترامب يتحدث عن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز

وقال في كلمة له، " وافقت على ألا تمتلك سلاحا نوويا"، مضيفا "من الممكن أن تضر قضية إيران بانتخابات التجديد النصفي".

ولفت الرئيس الأمريكي الى أن "كميات النفط التي تمر عبر حاليا أكبر مما كانت عليه قبل الحرب".

وكان ترامب رجّح، اليوم الخميس، استئناف القصف المكثف على إيران بعد الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.