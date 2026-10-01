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رويترز: اجتماع بين مسؤولين سوريين وحزب الله في تركيا
دوليات
2026-10-01 | 06:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
131 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
كشفت مصادر مطلعة، عن عقد اجتماع سري في
تركيا
بين مسؤولين سوريين وممثلين عن
حزب الله
اللبناني، في أول لقاء معروف بين الطرفين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر أن الاجتماع تناول المخاوف الأمنية المتبادلة بين الجانبين، وشهد إحراز تقدم في عدد من الملفات التي نوقشت خلال اللقاء.
وذكرت المصادر، التي شملت مسؤولين سوريين اثنين ومسؤولاً أميركياً ومصدراً أمنياً لبنانياً كبيراً مقرباً من
حزب الله
، أن مسؤولين سوريين وممثلين عن الجماعة المتحالفة مع
إيران
التقوا سراً مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الماضي.
ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماع، أو الملفات التي شملها النقاش بشكل محدد.
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